Берлин, 30 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Число мигрантов, которые стремятся попасть в Германию, слишком велико, с этим и связано решение Берлина ввести контроль на границе с Польшей, заявил 30 сентября канцлер Германии Олаф Шольц.

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Вводятся также дополнительные усиления на границе Германии и Австрии, а на границах со Швейцарией и Чехией будет вестись совместное патрулирование, отметил канцлер.

«Ситуацию нельзя оставлять такой, как прежде: более 70% всех беженцев, которые прибывают в Германию, раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из других стран ЕС», — сказал Шольц в интервью RND.

Германия поддерживает усиление контроля на внешних границах ЕС и введение обязательной регистрации мигрантов в тех странах, куда они прибывают, потому что сейчас значительная часть мигрантов, попавших на территорию ЕС, едут в Германию, и другие страны этому не мешают, пояснил канцлер.

Ранее газета Bild сообщала, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев 2023 года увеличилось в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 43 815. Около трети нелегальных мигрантов прибывают к Германию с территории Польши.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Берлин предлагает открыть ряд пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией. Контроль дополнит те проверки, которые сейчас выборочно осуществляют пограничники, отметила она.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 сентября заявил, что страна находится на грани своих возможностей по приёму мигрантов, пуская на свою территорию треть всех беженцев, которые прибывают в ЕС.

Шольц 23 сентября отметил, что на границах ЕС придётся ввести строгий контроль, если Польша продолжит нарушать правила приёма мигрантов. Так он прокомментировал скандал в Варшаве: ряд польских СМИ сообщили, что в республике выдали тысячи шенгенских виз нелегальным мигрантам за взятку.