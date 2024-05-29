Берлин, 30 мая, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Власти Германии ещё на полгода продлили режим выборочного контроля на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил 29 мая портал Tagesschau.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующее решение приняла министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Глава ведомства отметила, что с середины октября 2023 года федеральная полиция Германии задержала около 920 проводников-нелегалов.

Она также уточнила, что за указанный период удалось предотвратить около 23 тыс. незаконных попыток пересечения границы. Министр подчеркнула, что эти цифры доказывают эффективность выборочного контроля.

Фезер добавила, что немецкая сторона будет тщательно согласовывать все действия с соседними государствами.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года немецкая газета Bild опубликовала манифест из 50 пунктов, в котором объясняет приезжим, как вести себя в ФРГ. Текст также перевели на русский, турецкий и арабский языки.

В феврале 2024 года немецкий эксперт по миграции Геральд Кнаус предупредил, что в случае распада Украины появится не менее 10 млн беженцев, подавляющее большинство которых направится в страны Западной Европы. Эксперт отметил, что речь может идти о крупнейшем перемещении беженцев на Европейском континенте с 1940-х годов.