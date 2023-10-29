Берлин, 29 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Одна из крупнейших немецких газет Bild опубликовала манифест из 50 пунктов, в котором объясняет приезжим, как вести себя в стране. Соответствующий текст был опубликован на сайте издания.

Иван Шилов ИА Регнум

Публикация вышла под заголовком «Германия, у нас проблема». В ней говорится, что после нападения ХАМАС на Израиль выяснилось, что в стране проживает большое количество людей, которые ненавидят «неверных» и «презирают» немецкие ценности и демократию.

«Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в нашем обществе: В нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они «неверные». Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников. Они пользуются нашей терпимостью, потому что хотят другого общества. Мы не должны мириться с этим! Так дальше продолжаться не может!» — говорится в публикации издания.

После приводится список из 50 пунктов, которые поясняют приезжающим в Германию мигрантам правила жизни в стране. Например, в одном из пунктов говорится, что приезжие должны выучить немецкий язык, в другом пункте указывается, что свобода гарантирует право на демонстрации, а не на «избиение людей, поджоги машин и прославление преступников». В 31 пункте уточняется, что «многоженство и женитьба с дочерями запрещены». В пунктах 23 и 24 говорится, что «мы толерантны к толерантным и у нас нет терпимости к нетерпимости».

Манифест завершается 50 пунктом со словами «Мы любим жизнь, а не смерть».

Текст был переведён на русский, турецкий и арабский языки.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне из-за миграционной политики Евросоюза. По словам Маска, мигранты приехали не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры, а чтобы заменить жителей этих стран.

В начале октября, на неформальном саммите Евросоюза в испанской Гранаде, Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по странам Европы. Тогда правящая партия «Право и справедливость» заявила, что она является единственным гарантом сдерживания волны нелегальной миграции.