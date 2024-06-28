Пологи, Запорожская область, 28 июня, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В Запорожской области в результате обстрела полностью разрушен дом, сообщил 28 июня глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Разрушены дом и надворные постройки. Слава богу, пострадавших нет», — сообщил он.

Рогов уточнил, что обстрел украинская армия вела из ствольной артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Рогов написал в Telegram об ударе ВСУ дроном-камикадзе по пологовской районной электростанции во время ремонтных работ. Оборудование на объекте получило повреждение. Затем украинская армия ещё раз атаковала подстанцию, в результате два специалиста попали в больницу с осколочными ранениями.

ВСУ 26 июня нанесли очередной удар по Запорожской области, полностью уничтожив пост радиационного контроля ЗАЭС в селе Великая Знаменка. На следующий день, 27 мая, взрыв прогремел в Мелитополе. Как отметил Рогов, согласно предварительной информации, в городе сработала система ПВО.