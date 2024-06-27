Мелитополь, 27 июня, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 27 июня в Мелитополе, написал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв», — сообщил Рогов.

Он отметил, что причина устанавливается и что, по предварительной информации, сработала система ПВО.

Накануне, 26 июня, Рогов сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинская сторона применила тяжёлые виды вооружения, в том числе ствольную артиллерию.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила утром 26 июня, что ВСУ нанесли удары по одному из объектов станции — посту радиационного контроля в селе Великая Знаменка. Пост полностью уничтожен.