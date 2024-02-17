Москва, 18 февраля, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 февраля поздравил коллектив ПАО «Газпром» с 31-летием со дня основания и отметил особый вклад компании в укрепление технологического суверенитета страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы «Газпром» осваивает глобальные рынки, подтверждая при этом репутацию надёжного поставщика и мирового лидера газовой отрасли.

Путин в своём поздравлении назвал исключительно важным вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России.

«На это нацелены партнёрские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве, многих других отраслях», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер добавил, что «Газпром» всегда работает «в долгую», на стратегическую перспективу, учитывая государственные интересы.

Кроме того, по словам Путина, компания последовательно реализует социально значимые проекты, направленные на сбережение исторического наследия России, на поддержку образования, культуры и молодых талантов.

Президент выразил надежду, что «Газпром» и в дальнейшем чётко и в срок будет воплощать в жизнь все стратегические планы развития. Путин пожелал компании успехов и новых достижений на благо России и её граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2023 года на встрече с Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что задача по полной технически возможной газификации страны будет «абсолютно точно» выполнена к 2030 году. За 2023 год в России было газифицировано более 400 населённых пунктов, построено свыше 2,9 тысячи километров магистралей, отметил Миллер.