Москва, 21 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Газопровод «Сила Сибири» начали соединять с трубопроводом Сахалин ―Хабаровск ― Владивосток. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе компании «Газпром».

Павел Львов/РИА Новости

«Это первоочередной этап реализации проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения», ― отметили в компании.

В «Газпроме» напомнили, что для этого в 2024 году начали строительство участка Белогорск ― Хабаровск «Восточной системы газоснабжения» протяженностью более 800 км.

В холдинге также добавили, что ведут проектно-изыскательские работы по другим участкам.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что трубопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России, на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре прошлого года сообщил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что наряду с возведением газопровода «Сила Сибири — 2» это позволит существенно расширить программу газификации Забайкалья, Бурятии, других дальневосточных регионов, дать промышленности на Дальнем Востоке дополнительные ресурсы, обеспечить города и посёлки экологически чистым топливом.

В 2023 году Россия экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа. Как уточнил первый замглавы Министерства энергетики Павел Сорокин, из этого объёма 23 млрд кубометров направили в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Поставки газа на внутренний рынок за прошлый год составили 501 млрд кубометров. Производство СПГ достигло 32 млн тонн, что превосходит показатели 2020 и 2010 годов, когда произвели 30 и 10 млн тонн соответственно.