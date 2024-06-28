Мичуринск, Тамбовская область, 28 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области на нефтебазе в Мичуринском районе ликвидировали открытое горение, возникшее после прилёта беспилотного летательного аппарата, сообщили власти региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба» линейной производственно-диспетчерской станции Никольское», — заявили в правительстве области.

Там отметили, что пожарные приступили к работам по охлаждению резервуара. На площадке работают специалисты Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС, добавили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня на нефтепроводе «Дружба» вспыхнул пожар после прилёта беспилотника. Глава региона Максим Егоров сообщил, что его удалось оперативно локализовать. Егоров уточнил, что удар БПЛА зафиксировали примерно в 04:35 по московскому времени (совпадает с местным). К тушению привлекли силы пожарной охраны предприятия и 11 пожарных расчётов МЧС РФ. Пострадавших в результате атаки нет.

В ночь с 13 на 14 июня дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе, из-за чего неиспользуемый резервуар с топливом получил незначительные повреждения.

18 июня четыре беспилотника ВСУ совершили налёт на нефтебазу в городе Азове Ростовской области. В результате атаки загорелись резервуары с нефтепродуктами. 19 июня глава региона Василий Голубев написал, что из-за нападения разгерметизировался второй резервуар на нефтебазе.