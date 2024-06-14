Лиски, Воронежская область, 14 июня, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Неиспользуемый резервуар нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области получил незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 14 июня глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Ранее он написал, что дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе, из-за чего незначительно повреждены резервуары с топливом.

«В результате падения обломков БПЛА незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы», — уточнил губернатор в Telegram-канале.

Гусев отметил, что всего российские военные уничтожили в этом районе шесть вражеских беспилотников. Глава региона подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

Также не было выявлено возгораний и разрушений объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь с 13 на 14 июня в Ростовской области российские военные отбили массированную атаку беспилотников ВСУ. После этого в нескольких населённых пунктах Морозовского района пропал свет.

В ночное время 14 июня Вооружённые силы РФ также нейтрализовали пять БПЛА украинской армии в Курской области.