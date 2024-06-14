Глава Воронежской области уточнил последствия удара дронов ВСУ по нефтебазе
В Воронежской области обломки БПЛА незначительно повредили резервуар нефтебазы
Лиски, Воронежская область, 14 июня, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Неиспользуемый резервуар нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области получил незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 14 июня глава региона Александр Гусев.
Ранее он написал, что дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе, из-за чего незначительно повреждены резервуары с топливом.
«В результате падения обломков БПЛА незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы», — уточнил губернатор в Telegram-канале.
Гусев отметил, что всего российские военные уничтожили в этом районе шесть вражеских беспилотников. Глава региона подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
Также не было выявлено возгораний и разрушений объектов инфраструктуры.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь с 13 на 14 июня в Ростовской области российские военные отбили массированную атаку беспилотников ВСУ. После этого в нескольких населённых пунктах Морозовского района пропал свет.
В ночное время 14 июня Вооружённые силы РФ также нейтрализовали пять БПЛА украинской армии в Курской области.