Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга установила личность злоумышленника, открывшего стрельбу по стёклам пассажирского автобуса № 33 у станции метро «Лесная». Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Кадр из видео

«Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Обоих юношей доставили в отдел полиции, где с ними и их законными представителями провели профилактическую беседу.

Инцидент произошёл вечером 26 июня. В полицию Выборгского района о случившемся сообщил водитель автобуса № 33. Он рассказал, что около станции метро «Лесная» неизвестный обстрелял автобус из пневматического пистолета. В результате повреждения получили дверные стекла и водительское окно. Водитель и пассажиры не пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля группа подростков напала с пистолетом на 45-летнего мужчину с 18-летним сыном у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Стрелявшего полиция задержала, остальные участники — в розыске. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в Петербурге уголовное дело и представить доклад.

В Омске 7 июня подросток открыл стрельбу по коляске с младенцем и его матери. Возвращаясь домой, женщина встретила нетрезвую компанию подростков 16–17 лет, среди которых был вооруженный парень. Она попросила молодых людей уступить ей место на лавке у подъезда, но подростки повели себя агрессивно. Один из них начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом, а затем открыл стрельбу.

На шоссе Энтузиастов в Балашихе Московской области 17 января пассажир иномарки обстрелял из травматического пистолета проезжающий автобус. Пострадавших в результате происшествия не было. Полиция начала розыск злоумышленника.