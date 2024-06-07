Омск, 7 июня, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В Омске подросток открыл стрельбу по коляске с младенцем и его матери из-за её просьбы. Об этом пострадавшая сообщила порталу Om1.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером 7 июня жительница Омска вышла на прогулку из дома 77 по 22-й Линии. Девушка была с коляской, в которой находился младенец. Возвращаясь домой, она встретила нетрезвую компанию подростков 16-17 лет, среди которых был вооруженный парень.

«По возвращении домой планировала посидеть у подъезда, но там всё ещё было занято. На просьбу от меня и подруги уступить место началась агрессия. Один из молодых людей очень перепил, начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом», — рассказала она.

Но на угрозах история не закончилась. Агрессивный подростов начал стрелять женщине по ногам и всторону коляски. Он мог попасть в коляску с ребенком, но подруга пострадавшей вовремя отодвинула её. После случившегося женщина насчитала у себя пять ран от пуль. Помимо этого, в спинке коляски были обнаружены два пулевых отверстия. Ребёнок чудом на пострадал.

Сразу после обстрела компания молодых людей скрылась с места. Но ненадолго — как сообщили в пресс-службе УМВД, их личности уже установлены. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено дело.

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