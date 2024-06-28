Николаев, Украина, 28 июня, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В Николаевской области по району, из которого ВСУ регулярно атаковали дальнобойными ракетами Херсонскую область и Крым, российские военные нанесли удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Недалеко от аэродрома Кульбакино прозвучал взрыв… Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами», — процитировал Лебедева RT.

Удар нанесли вечером 27 июня. По данным местных жителей, взрывы прогремели в районе склада с боекомплектом для системы HIMARS.

Вечером 27 июня глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о прилёте по лесополосе за пределами города. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о взрывах в городе.

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Николаеве и Никополе (Днепропетровская область).

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 23 июня атаковали Крым пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО перехватили четыре воздушные цели, при этом боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ещё 153 мирных жителя пострадали.