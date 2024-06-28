Брянск, 28 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Брянске беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный ВСУ в сторону города. Об этом сообщил 28 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Вместе с тем, по информации Богомаза, при падении подавленного БПЛА повредило крышу административного здания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Богомаз оставил в Telegram-канале три записи о не менее семи дронах ВСУ, обезвреженных в Брянской области. Так, в ночь с 27 на 28 июня над Трубчевским районом сбили три беспилотника. После над этой же территорией, а также в Навлинском районе нейтрализовали еще по одному БПЛА.

Ещё через некоторое время глава Брянской области проинформировал о двух сбитых беспилотниках в небе над Навлинским и Суземским районами.