Новый, 856-й день специальной военной операции ознаменован известием об отражении атак 25 вражеских дронов дежурными средствами ПВО. О том, что в ночь на 28 июня 12 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, девять — над территорией Смоленской, один — в Воронежской, два — в Курской и один дрон перехвачен в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

О появлении девяти дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Смоленской областью известил ранее глава региона Василий Анохин. Он уточнил, что беспилотники пытались атаковать военный объект ВС РФ, но были сбиты в Починковском районе силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — отметил смоленский глава в Telegram-канале.

С помощью FPV-дрона ВСУ атаковали также пустовавший частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа Ростовской области. Пострадавших нет, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В Тамбовской области после атаки вражеского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Мичуринском районе. Его тушением занимаются силы пожарной охраны предприятия и 11 пожарных расчётов МЧС РФ, информирует губернатор Максим Егоров. По его словам, ситуация находится под контролем.

Четыре попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА отражены в Брянской области. В общей сложности 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над Брянском, а также — Карачевским. Трубчевским, Навлинским и Суземским районами, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в столице региона вражеский дрон частично повредил крышу административного здания.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на донецком направлении расчёт РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты противника. Корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

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А расчёт 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» десантников группировки войск «Днепр» ВС РФ нанёс удар по украинскому батальону на правом берегу Днепра — поражён пункт управления вместе с находившимися в нём офицерами.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.