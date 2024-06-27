Москва, 27 июня, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Подписанное соглашение между Украиной и ЕС по безопасности — это политический жест Евросоюза, который хочет продемонстрировать поддержку Киеву. Такое мнение 27 июня корреспонденту ИА Регнум высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

OLIVIER HOSLET/POOL/EPA/ТАСС Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Документ с украинской стороны подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, который для этого приехал в Брюссель. Соглашение было подписано на полях проходящего в европейской столице двухдневного саммита ЕС.

«Этим соглашением ЕС показывает, что и дальше планирует обеспечивать безопасность Украины. Для киевского режима это соглашение является ещё одной гарантией», — пояснил Матвийчук.

Однако Евросоюз не может гарантировать безопасность Украины, поскольку у него нет своей армии. ЕС может только оказывать помощь киевскому режиму. Возможно, это больше похоже на пиар-акцию, призванную продемонстрировать поддержку Украины со стороны ЕС, отметил он.

В свою очередь эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что это соглашение не предлагает Украине ничего принципиально нового.

«Военное сотрудничество начиналось не с этого соглашения и не закончится им. Вступление Украины в НАТО и Евросоюз приостановлено, но необходимо поддерживать общественное мнение. Поэтому появляются такие документы», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден и Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В соглашении указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных. Глава Белого дома подчеркнул, что соглашение не предусматривает отправку американских военных на Украину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 14 июня заявила, что это соглашение не имеет юридической силы. Дипломат назвала документ «просто бумажками». Она предположила, что задача соглашения об американской поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.