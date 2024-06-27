Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина об изъятии активов США и потворствующих им лиц станет неприятным и болезненным ударом для Вашингтона. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.

Иван Шилов с ИА Регнум

По словам Медведева, хищение государственных активов при определённых условиях можно квалифицировать как агрессию и даже стать casus belli (лат. «повод для войны». — Прим. ред.).

«В любом случае мы вынуждены будем принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности», — сказал он.

Зампред Совбеза напомнил, что в прошлом месяце президент России подписал указ об изъятии активов США и потворствующих им лиц, добавив, что в ближайшее время примут реализующие этот документ законодательные изменения.

«Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объём, и будет весьма неприятный болезненный удар», — уточнил Медведев.

При этом он заверил, что эти меры не нарушат права добросовестных иностранных инвесторов в экономику России, так как речь идёт лишь о взаимном использовании такого рода репрессивных мер.

«Пока это лишь предупреждение другим странам, которые захотят последовать дурному примеру Америки. Предупреждение о том, что потери можно избежать, и поэтому суверенные активы России должны быть разблокированы и возвращены нашему государству», — добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС решили перечислить доходы от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро в Европейский фонд мира для поставок оружия Украине.

Посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин 27 июня рассказал, что Россия может подать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Киеву доходов от российских активов. Дипломат уточнил, что юридические команды работают в этом направлении и анализируют ситуацию.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что любые попытки конфискации замороженных активов станут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства отметил, что такое решение лишь приближает разрушение созданной Западом в течение десятилетий системы, которая обеспечивала ему процветание.