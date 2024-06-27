Медведев: указ Путина об изъятии активов США станет болезненным ударом
Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина об изъятии активов США и потворствующих им лиц станет неприятным и болезненным ударом для Вашингтона. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.
По словам Медведева, хищение государственных активов при определённых условиях можно квалифицировать как агрессию и даже стать casus belli (лат. «повод для войны». — Прим. ред.).
«В любом случае мы вынуждены будем принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности», — сказал он.
Зампред Совбеза напомнил, что в прошлом месяце президент России подписал указ об изъятии активов США и потворствующих им лиц, добавив, что в ближайшее время примут реализующие этот документ законодательные изменения.
«Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объём, и будет весьма неприятный болезненный удар», — уточнил Медведев.
При этом он заверил, что эти меры не нарушат права добросовестных иностранных инвесторов в экономику России, так как речь идёт лишь о взаимном использовании такого рода репрессивных мер.
«Пока это лишь предупреждение другим странам, которые захотят последовать дурному примеру Америки. Предупреждение о том, что потери можно избежать, и поэтому суверенные активы России должны быть разблокированы и возвращены нашему государству», — добавил политик.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС решили перечислить доходы от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро в Европейский фонд мира для поставок оружия Украине.
Посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин 27 июня рассказал, что Россия может подать иск в Международный суд ООН в связи с передачей Киеву доходов от российских активов. Дипломат уточнил, что юридические команды работают в этом направлении и анализируют ситуацию.
Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что любые попытки конфискации замороженных активов станут воровством и не останутся безнаказанными. Глава государства отметил, что такое решение лишь приближает разрушение созданной Западом в течение десятилетий системы, которая обеспечивала ему процветание.