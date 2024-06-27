Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Москва допускает возможность подачи иска в Международный суд ООН в связи с передачей Киеву доходов от российских активов. Об этом 27 июня заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Геннадий Кузьмин на полях Петербургского международного юридического форума.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В перспективе всё это возможно», — ответил он на вопрос, может ли Россия подать иск в Международный суд ООН.

Дипломат добавил, что юридические команды работают и анализируют ситуацию.

«Безусловно. Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России», — привела его слова «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 24 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС приняли решение о перечислении доходов от российских активов в размере 1,4 млрд евро в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил 24 июня, что изъятие доходов от замороженных российских активов, как ожидается, принесёт $50–60 млрд, и этих средств должно хватить Киеву на продолжение боевых действий до 2025 года.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что любые конфискации замороженных российских активов будут воровством, которое не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что такой шаг только приближает разрушение созданной Западом системы, обеспечивающей ему процветание.

Министр финансов Антон Силуанов 26 мая предупредил, что Москва обязательно ответит на изъятие Западом замороженных российских активов. По его словам, ответ будет симметричным и в логике решений западных стран.