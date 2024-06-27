Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Мирное предложение России по Украине носит срочный характер, последующие переговоры будут на худших для Киева условиях. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Это предложение, естественно, носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых, на признании факта изменения положения дел», — сказал он.

Кроме того, по его словам, должен быть провозглашён нейтралитет Украины и невступление её в недружественный России военный блок.

Зампред Совбеза добавил, что Россия может продолжить при таких условиях переговоры, но если они не состоятся, то последующие контакты будут проходить на худших для Киева условиях — с учётом того, что произойдёт в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для возобновления мирных переговоров по Украине. Для этого ВСУ должны выйти с территорий новых регионов России. Он подчеркнул, что после начала отвода украинских войск и заявления Киева об отказе от планов присоединиться к НАТО российская армия прекратит огонь. Также одним из условий переговоров является отмена антироссийских санкций.

Постпред России при ООН Василий Небензя 19 июня призвал западные страны принять мирное предложение по урегулированию на Украине, пока не поздно. Он указал на то, что инициатива направлена на завершение конфликта, а не на заморозку. Принятие этого предложения позволит начать восстанавливать доверительные отношения России с Украиной и Европой, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что предложение российского лидера пока остаётся актуальным.