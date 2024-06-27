Севастополь, 27 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом 27 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

Во время действия воздушной тревоги жителям и гостям город рекомендовали пройти в убежища или принять меры безопасности у себя дома. Также временно ограничивалось движение морского и наземного общественного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Также в этот момент движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Водителей автомобилей на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Вечером 23 июня в Севастополе также объявляли об опасности с воздуха, спустя десять минут тревогу отменили. А днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. Жертвами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

В Министерстве обороны подчеркнули, что ответственность за атаку несут США, поставляющие Киеву АTACMS, в которые американские военные специалисты вводят полётные задания на основе информации собственной спутниковой разведки.