Севастополь, 24 июня, 2024, 00:33 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 23 июня объявили об опасности с воздуха, спустя 10 минут тревогу отменили.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал в 22:03 в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Через десять минут, в 22:13, он объявил об отмене воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня украинские боевики выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В Минобороны РФ заявили, что подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Кроме того, все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

За медицинской помощью в больницы Севастополя после атаки ВСУ обратился 151 человек, госпитализировали 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста. По информации на 21:00 23 июня, погибли четыре человека — двое взрослых и два ребёнка. В городе ожидают прибытия бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф.