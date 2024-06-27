Брюссель, 27 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. НАТО не против финансирования Европейским союзом строительства линии обороны на границах стран Европы с Россией и Белоруссией. Об этом 27 июня заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

TASS /EPA/ARTUR RESZKO

«Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет», — ответил он на вопрос о том, как альянс относится к такой инициативе стран Прибалтики и Польши и не желает ли её возглавить.

Столтенберг добавил, что блок присутствует во всех граничащих с Россией и Белоруссией государствах, в которых имеются боевые группы НАТО и в критическую военную инфраструктуру которых альянс вкладывался на протяжении десятилетий.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны около границы с Россией и Белоруссией. Отмечалось, что это якобы нужно для защиты сообщества от «угроз» со стороны Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициативу о линии обороны Евросоюза на границе с Россией и Белоруссией. По её словам, Брюсселю нужно возводить такую линию «шипами внутрь».

Позднее в этот же день военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что призыв Польши и стран Прибалтики в ЕС возвести оборонительную линию вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлен коммерческими интересами этих государств. По словам эксперта, власти этих стран хотят повторить «успех» экс-главы правительства Украины Арсения Яценюка, который стал миллиардером благодаря строительству «стены» на границе с Россией. При этом его «стена» фактически не стала каким-либо препятствием.