Москва, 27 июня, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Призыв Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией обусловлен коммерческими интересами этих стран. Такое мнение 27 июня корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

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Эксперт считает, что власти этих государств стремятся повторить «успех» бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который стал миллиардером благодаря строительству «стены» на границе с Россией. Однако эта «стена» не стала каким-то препятствием.

«В Прибалтике и Польше активно поддерживаются русофобия и миф о том, что Россия якобы планирует напасть на соседние страны. Этот миф создаётся в корыстных целях. А строительство стены является хорошим поводом списать выделенные средства. На таких проектах можно реализовать множество теневых и коррупционных схем. Пока в этих странах высок уровень русофобии и мифа о российской угрозе, их власти будут стараться извлечь из этого выгоду», — пояснил военный политолог.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от мнимых угроз со стороны Москвы.

По данным агентства, в письме председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырёх стран, граничащих с Россией и Белоруссией, заявили, что проект по якобы защите блока с населением 450 млн человек потребует финансовой поддержки всех членов. При этом сообщалось, что некоторые европейские дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы примерно в €2,5 млрд евро.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила странам Прибалтики реализовывать их идею линии обороны Евросоюза на границе с Россией и Белоруссией «шипами внутрь».

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков 27 июня заявил, что действия западных стран против России приближают Запад к точке невозврата. Он предупредил, что реакция Москвы станет для таких государств «болезненной». Дипломат указал, что это станет ответом на внешнеполитическую вседозволенность и безнаказанность со стороны Запада.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует воевать с НАТО, и назвал утверждения об обратном бредом.

Российский лидер не раз подчёркивал, что у страны нет никаких причин воевать с членами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в их развитии. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Захарова также заявляла, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон и многие другие, добавила дипломат.