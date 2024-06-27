* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс журналиста издания Sota Vision (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Артёма Кригера (внесён в перечень террористов и экстремистов) внёс в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили 27 июня на сайте службы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Артём Кригер (внесён в перечень террористов и экстремистов)

«Национальная часть… Физические лица: Кригер Артём Павлович, 09.01.2001 года рождения, город Москва», ― говорится в перечне.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналиста издания Sota Vision Артёма Кригера за участие в экстремистском сообществе. Под стражей он останется до 18 августа.

Кригера обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

О задержании журналиста стало известно ранее, 18 июня. Его обвиняют в сотрудничестве с ФБК (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента; ликвидирована в РФ).

В конце мая Росфинмониторинг включил журналистку интернет-издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко (внесена в перечень террористов и экстремистов) в список лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

МВД России 20 ноября объявило Лойко в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Три года назад Лойко опубликовала статью с оправданием деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через неделю после объявления в розыск Лойко заочно арестовали на два месяца.