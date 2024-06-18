* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом; признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована

Москва, 18 июня, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал до 18 августа журналиста издания Sota Vision (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Артёма Кригера за участие в экстремистском сообществе, сообщила 18 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кригеру Артёму Павловичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 18 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Кригер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

О задержании Кригера стало известно ранее 18 июня. Его обвиняют в сотрудничестве с ФБК (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля в Мурманской области арестовали сотрудника агентства Associated Press Сергея Карелина. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе ФБК. Карелину грозит до шести лет лишения свободы. Он имеет двойное гражданство — России и Израиля, до 2022 года работал оператором Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в России.

27 апреля в Москве арестовали продюсера агентства Reuters Константина Габова. Он обвиняется в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото− и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «НавальныйLIVE», площадки для размещения контента ФБК.