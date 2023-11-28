* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом 28 ноября сообщили в судебной инстанции.

Кадр из видео Анна Лойко

В суде добавили, что назначить такую меру пресечения попросило следствие.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лойко меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца», ― сообщили в пресс-службе суда.

Она подлежит заключению под стражу с момента её задержания или экстрадиции в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября МВД России объявило в розыск редактора издания SOTA Анну Лойко по уголовному делу об оправдании терроризма.

Следственный комитет ранее подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Лойко, ей грозит до семи лет заключения.

По данным следствия, несколько лет назад журналист опубликовала статью с оправданием террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предположительно, сейчас Лойко находится вГрузии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Под стражей он останется до 13 мая.

Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»). Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Крымском мосту в 2022 году.