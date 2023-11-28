Суд заочно арестовал редактора издания SOTA* Анну Лойко
Суд в Москве заочно арестовал редактора SOTA Анну Лойко за оправдание терроризма
Москва, 28 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом 28 ноября сообщили в судебной инстанции.
В суде добавили, что назначить такую меру пресечения попросило следствие.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лойко меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца», ― сообщили в пресс-службе суда.
Она подлежит заключению под стражу с момента её задержания или экстрадиции в Россию.
Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября МВД России объявило в розыск редактора издания SOTA Анну Лойко по уголовному делу об оправдании терроризма.
Следственный комитет ранее подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Лойко, ей грозит до семи лет заключения.
По данным следствия, несколько лет назад журналист опубликовала статью с оправданием террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предположительно, сейчас Лойко находится вГрузии.
Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Под стражей он останется до 13 мая.
Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»). Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Крымском мосту в 2022 году.