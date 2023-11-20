* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 ноября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск редактора издания SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анну Лойко по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом 20 ноября сообщили в министерстве.

Кадр из видео Анна Лойко

«Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе на сайте МВД.

Следственный комитет РФ ранее подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Лойко, ей грозит до семи лет заключения за публичное оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад Лойко опубликовала статью с оправданием террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Московского городского психолого-педагогического университета по статье об оправдании терроризма. 18-летняя обвиняемая в октябре 2022 года в своём Telegram-канале разместила пост, посвящённый подрыву Крымского моста, который сотрудники СК РФ сочли оправданием терроризма.