Киев, 27 июня, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Евросоюз направил в госбюджет Украины очередной транш в размере 1,9 млрд евро. Об этом 27 июня сообщил украинский минфин в Telegram-канале.

IMAGO/Jan Huebner/ТАСС

«В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) объёмом €1,9 млрд от Европейского союза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выделение денежных средств предусмотрено финансовым инструментом сообщества Ukraine Facility.

По информации ведомства, с момента начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС предоставил украинским властям порядка 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

Украина 24 июня подписала кредитное соглашение с Еврокомиссией о получении денежных средств в размере до 27 млрд евро в 2024–2027 годах для поддержки государственного бюджета. Транш в 1,9 млрд евро, согласно этому документу, является безусловным финансированием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал, что Киев получил от ЕС 36 млрд долларов прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. Он назвал сообщество самым крупным донором для киевского режима.

Власти Украины 13 июня приняли решение продать на аукционе 19 государственных предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете. По данным газеты The Times, в числе прочих предполагается продажа крупнейшего в Европе предприятия по добыче титана и циркония — «Объединённой горно-химической компании», на которую выставили стартовую цену в 89 млн долларов.

До этого украинские власти приняли государственный бюджет на 2024 год с дефицитом в размере свыше 43 млрд долларов. Как отметила глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, в результате этого доходов не будет хватать на гуманитарные вопросы, включая содержание медучреждений. По её словам, это будет стоить жизни украинцам, если власти не найдут денег на эти статьи расходов.

В конце мая председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что государственный долг Украины по итогам первых четырёх месяцев увеличился до $151,5 млрд. При этом 71,5% этой суммы составляют внешние займы, а остальные 28,5% — внутренние.