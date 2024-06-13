Киев, 13 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Власти Украины решили продать на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете страны, сообщила 12 июня британская газета The Times.

РИА Новости / Александр Демьянчук

«Начиная с этого лета, Украина продаст не менее 19 государственных компаний, чтобы восполнить дефицит военного бюджета», — говорится в статье.

По информации издания, планируется в том числе продать самое большое в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённую горно-химическую компанию». Для неё назначили стартовую цену $89 млн. Также на аукцион выставят торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в Киеве.

Журналисты, ссылаясь на данные фонда госимущества Украины, сообщили, что в стране сохранилось после распада СССР 2,3 тыс. госпредприятий, но большинство из них убыточные, имеют долги. Отмечается, что украинские власти с сентября 2022 года получили около $102 млн в ходе распродажи госимущества.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине государственный бюджет на 2024 год приняли с дефицитом более $43 млрд. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что доходов не будет хватать на гуманитарные вопросы, в том числе на содержание больниц. Это будет стоить жизни украинцам, если не получится найти способы обеспечить необходимые расходы, добавила она.

Глава комитета украинского парламента по вопросам финансов Даниил Гетманцев 27 мая сообщил, что госдолг страны по итогам первых четырёх месяцев вырос до $151,5 млрд. Из него 71,5% — внешние займы, а 28,5% — внутренние.