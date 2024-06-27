Киев, 27 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. С февраля 2022 года киевский режим получил от Евросоюза прямой бюджетной помощи на 36 млрд долларов, сообщил 27 июня в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«ЕС является крупнейшим донором с февраля 2022 года. Он предоставил прямой бюджетной помощи уже на 36 млрд долларов», — заявил депутат.

Он добавил, что Украина получила первый большой транш по соглашению в рамках Ukraine Facility на 2024–2027 годы. Сумма поступления в бюджет составила 1,9 млрд евро. Железняк отметил, что следующие транши ожидают уже осенью.

24 июня Украина подписала кредитное соглашение с Европейской комиссией о получении до 27 млрд евро в 2024–2027 годах. Эти средства призваны поддержать государственный бюджет страны. 1,9 млрд евро по документу являются безусловным финансированием.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня сообщалось, что власти Украины решили продать на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете страны. По информации газеты The Times, планируется в том числе продать самое большое в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённую горно-химическую компанию». Для неё назначили стартовую цену $89 млн. Также на аукцион выставят торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в Киеве.

На Украине государственный бюджет на 2024 год приняли с дефицитом более $43 млрд. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что доходов не будет хватать на гуманитарные вопросы, в том числе на содержание больниц. Это будет стоить жизни украинцам, если не получится найти способы обеспечить необходимые расходы, добавила она.

Глава комитета украинского парламента по вопросам финансов Даниил Гетманцев 27 мая сообщил, что госдолг страны по итогам первых четырёх месяцев вырос до $151,5 млрд. Из него 71,5% — внешние займы, а 28,5% — внутренние.