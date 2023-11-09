Киев, 9 ноября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Принятый Верховной радой бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,57 трлн гривен (более 43 мдрд долларов) будет стоить жизни украинцам, если правительство Украины не договорится с партнёрами о покрытии расходов. Об этом заявила председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа, сообщили в Telegram-канале телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

Депутат сказала, что все доходы бюджета уходят на оборону, потому что союзники не позволяют за их деньги финансировать зарплаты военным или закупку военной техники.

Оставшиеся доходы распределяются на выплату пенсий, зарплат бюджетникам.

«Если кабмин не договорится о том, чтобы покрыть расходы с помощью партнёров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера, недостаточно будет оборудования в больницах, поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», — сказала Пидласа.

Она добавила, что Украина уже якобы получила подтверждение от Международного валютного фонда в получении в 2024 году 5,4 млрд долларов в случае выполнения всех его условий. Также, по словам депутата, есть предварительное подтверждение от властей Канады и Японии, которые обещали предоставить почти 3 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, украинской экономике грозит дыра в размере 29 млрд долларов, если западные страны перестанут оказывать финансовую поддержку. Об этом сообщил глава минфина Украины Сергей Марченко.

Ранее палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю без упоминания в этом документе Украины.