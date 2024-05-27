Киев, 27 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Государственный долг Украины, по данным на конец апреля, составил $151,5 млрд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«По данным министерства финансов, на 30 апреля 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте — $151,5 млрд», — заявил Гетманцев.

Отмечается, что за апрель госдолг в гривне вырос на 1,5% (+86,2 млрд грн), в валютном эквиваленте это + 0,3% (+ $0,5 млрд). Причиной стали заимствования на внутреннем рынке и получение транша на €1,5 млрд от Евросоюза.

При этом 71,5% госдолга — это внешние заимствования, 28,5% — внутренний долг. Свыше 74% составляет долг в иностранной валюте, добавил глава комитета.

Всего с начала войны государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза (+3,28 трлн грн), в валютном эквиваленте — на 62,4% (+ $58,2 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года размер госдолга Украины поднялся до 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). По итогам 2023 года Международный валютный фонд прогнозировал соотношение госдолга к ВВП Украины на уровне 98%.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года госдолг Украины вырос на 5% ($7,4 млрд) и на конец месяца достиг $151,1 млрд. Гетманцев пояснил, что на увеличение госдолга повлияли прежде всего рекордные объёмы привлечения внешнего финансирования бюджета в форме льготных кредитов.