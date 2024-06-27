Донецк, 27 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наёмника Марка Уильяма Эллербрука из США, участвовавшего в боях на стороне ВСУ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд заочно приговорил Эллербрука к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения», — заявили в ведомстве.

Эллербрук получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1 миллиону рублей, добавили в прокуратуре.

По информации Следственного комитета, 27-летний мужчина прибыл на Украину в марте 2022 года. В качестве наёмника он вступил в состав 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко. Наёмнику выдали огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. На стороне ВСУ он участвовал в боях до июня 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело для заочного рассмотрения в отношении наёмника из Франции Куэста Хьюго Джулиана. По версии следствия, в период с июля 2022 года по февраль 2024 года Джулиан в качестве наёмника участвовал на стороне киевского режима в боевых действиях против российских войск в зоне проведения спецоперации. Размер полученного обвиняемым вознаграждения эквивалентен 900 тыс. рублей.

Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, за время проведения спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5962 военных.

16 мая Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 658 наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины. Фигурантов объявили в розыск, часть из них заочно арестовали.