Москва, 26 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили за минувшие сутки три склада с боеприпасами ВСУ, сообщил 26 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ», — сообщил генерал-лейтенант.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населённых пунктов Каменское, Нестерянка в Запорожской области и Тягинка в Херсонской области.

По данным Минобороны, суточные потери украинской армии на этом направлении составили до 60 военных, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства.

Как сообщало 26 июня ИА Регнум, российские военные за сутки поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 109 районах.

Российские военные 25 июня уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Конашенков 24 июня сообщил, что российская армия за сутки нанесла удар по крупному логистическому центру ВСУ с западным вооружением. В тот же день группировка российских войск «Запад» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.