Москва, 26 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки потеряли до 330 бойцов, а также американскую боевую машину пехоты Bradley. Об этом 26 июня на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Под огонь российских войск попали личный состав и техника 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ. Также удары подразделения группировки войск «Север» нанесли по позициям 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Весёлого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцов в Харьковской области.

«Потери противника составили до 300 военнослужащих, семь автомобилей, боевая машина пехоты Bradley производства США», ― доложил Конашенков.

Кроме того, украинская армия лишилась орудия М119 производства США калибра 105 мм, двух орудий Д-20, гаубицы Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства и станции РЭБ «Нота».

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 25 июня, минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ в зоне ответственности подразделений группировок войск «Восток», «Юг», «Центр» и «Запад». В районе Великой Новосёлки ВСУ потеряли более 150 военных, четыре гаубицы американского и британского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Курахово в ДНР. Украинская армия за сутки потеряла до 830 военных, а также четыре гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы.

В боях с подразделениями группировок российских войск «Север» и «Днепр» Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 360 бойцов. Под удары российский войск попали позиции 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ.