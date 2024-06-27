Симферополь, 27 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Жителя Сакского района Крыма приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Такое наказание ему назначил Верховный суд республики, признавший мужчину виновным в государственной измене. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе суда.

Известия/Алексей Майшев

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ в Псковской области. Уголовное дело в отношении него возбудили по статье ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», ― сообщили в пресс-службе.

В дополнение к основному наказанию суд ограничил свободу осуждённого на один год. Дело рассматривали в закрытом режиме. Других подробностей в суде не сообщили. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня сотрудники ФСБ задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в государственной измене. Мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины и передавал ведомству личную информацию о гражданах, используя закрытые базы.

ФСБ 20 июня сообщило о задержании в Белгородской области россиянина 1996 года рождения, планировавшего участвовать на стороне ВСУ в боевых действиях. Его задержали в районе Белгорода при попытке незаконно выехать на Украину. Силовики возбудили уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к преступлению, участию в деятельности террористической организации.

Второй окружной военный суд 20 июня приговорил к 20 годам лишения свободы учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку, который переводил деньги Вооружённым силам Украины. Он дважды отправлял деньги украинскому националистическому вооружённому формированию «Азов» (признан террористической организацией и запрещён в России) для покупки вооружения, в первый раз — 100 тыс. рублей, во второй — 20 тыс.