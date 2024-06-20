Липецк, 20 июня, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Второй окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку, который переводил деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, мужчина дважды отправлял деньги украинскому националистическому вооружённому формированию «Азов» (признан террористической организацией и запрещён в России) для покупки вооружения, в первый раз — 100 тыс. рублей, во второй — 20 тыс. Оба перевода были конвертированы в биткойны.

Суд признал подозреваемого виновным по статьям о государственной измене и о содействии террористической деятельности, приговорил к пяти годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.

Во время предварительного и судебного следствия Клюка находился под стражей. Избрание такой меры пресечения было мотивировано тем, что он неоднократно выражал намерение пересечь границу и отправиться на территорию Украины, сказано в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании девяти жителей разных регионов России за финансирование ВСУ. Они вымогали деньги у жителей Москвы, к которым входили в доверие, используя сведения об их семьях. Мошенники убеждали москвичей брать крупные кредиты, а деньги переводить на их счета.

ФСБ 13 мая проинформировало о задержании жителя Владивостока, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Он занимался сбором и передачей Киеву данных об объектах военной инфраструктуры в Приморском крае. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.