Россия сделала недвусмысленное предупреждение Западу по Украине, пишут СМИ
RS: Россия сделала недвусмысленное предупреждение Западу по эскалации на Украине
Москва, 27 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Россия сделала недвусмысленное предупреждение Западу по эскалации конфликта на Украине, сообщило 27 июня американское издание Responsible StatecraftResponsible Statecraft (RS).
По мере того, как лидеры стран НАТО осознают, что одного только вбрасывания большего количества денег в конфликт на Украине недостаточно, чтобы изменить все более отчаянное положение ВСУ на поле боя, в последние недели они находят другие, более опасные пути эскалации. В частности, как пишет издание, позволили Украине атаковать объекты на территории России с помощью натовского оружия.
«Россия ответила на эскалацию серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», — отметили авторы статьи Иван Хьюз и Петр Кузник.
Журналисты напомнили, что Россия ответила совместными с Белоруссией тактическими ядерными учениями на территории, граничащей с Украиной. Министерство иностранных дел сообщило, что учения пошлют отрезвляющий сигнал, который охладит горячие головы в западных столицах, заставив их понять потенциальные катастрофические последствия эскалации украинского конфликта.
Издание напомнило также, что Россия направила на Кубу военные корабли, а США и Канада в свою очередь незамедлительно направили свои корабли в регион. Затем президент России Владимир Путин посетил КНДР и подписал соглашение о взаимной безопасности с Северной Кореей.
Авторы статьи подчёркивают, что все эти события усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине. Более двух лет Запад подпитывает надежды Украины с помощью финансирования ВСУ и военных консультаций на то, что Киев якобы сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это воображаемый результат, считают журналисты.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 25 июня заявил, что в Кремле пока не видят предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине.
Американское агентство The Associated Press сообщило 24 июня, что российский лидер Владимир Путин визитом в Северную Корею послал странам Запада мощный сигнал о готовности бросить вызов их интересам. Журналисты назвали соглашение Москвы и Пхеньяна ответом на поставку натовского оружия Киеву.
Путин 18–19 июня посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В нём в числе прочего предусмотрено оказание взаимной помощи в случае нападения на одну из стран.