Москва, 27 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Россия сделала недвусмысленное предупреждение Западу по эскалации конфликта на Украине, сообщило 27 июня американское издание Responsible StatecraftResponsible Statecraft (RS).

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

По мере того, как лидеры стран НАТО осознают, что одного только вбрасывания большего количества денег в конфликт на Украине недостаточно, чтобы изменить все более отчаянное положение ВСУ на поле боя, в последние недели они находят другие, более опасные пути эскалации. В частности, как пишет издание, позволили Украине атаковать объекты на территории России с помощью натовского оружия.

«Россия ответила на эскалацию серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», — отметили авторы статьи Иван Хьюз и Петр Кузник.

Журналисты напомнили, что Россия ответила совместными с Белоруссией тактическими ядерными учениями на территории, граничащей с Украиной. Министерство иностранных дел сообщило, что учения пошлют отрезвляющий сигнал, который охладит горячие головы в западных столицах, заставив их понять потенциальные катастрофические последствия эскалации украинского конфликта.

Издание напомнило также, что Россия направила на Кубу военные корабли, а США и Канада в свою очередь незамедлительно направили свои корабли в регион. Затем президент России Владимир Путин посетил КНДР и подписал соглашение о взаимной безопасности с Северной Кореей.

Авторы статьи подчёркивают, что все эти события усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине. Более двух лет Запад подпитывает надежды Украины с помощью финансирования ВСУ и военных консультаций на то, что Киев якобы сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это воображаемый результат, считают журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 25 июня заявил, что в Кремле пока не видят предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине.

Американское агентство The Associated Press сообщило 24 июня, что российский лидер Владимир Путин визитом в Северную Корею послал странам Запада мощный сигнал о готовности бросить вызов их интересам. Журналисты назвали соглашение Москвы и Пхеньяна ответом на поставку натовского оружия Киеву.

Путин 18–19 июня посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В нём в числе прочего предусмотрено оказание взаимной помощи в случае нападения на одну из стран.