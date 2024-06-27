Берлин, 27 июня, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Германия не вернётся к прежним «старым добрым» временам, которые по большей части не были таковыми. Об этом 26 июня заявил канцлер Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, результаты выборов в Европарламент, на которых усилили позиции правые партии, стали поворотным для страны моментом. К нему привела потеря жителями Германии доверия и ощущения безопасности на фоне множества кризисов и конфликтов, уточнил Шольц.

«Не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части никогда не были такими добрыми, но в чём мы нуждаемся, так это в политической перспективе, при которой в нестабильные времена можно добиться хорошего будущего», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Шольц признал потерю популярности правящей коалиции у жителей ФРГ. Канцлер Германии назвал причинами этого поддержку Берлином Киева и антироссийские санкции.

С 6 по 9 июня в ЕС состоялись выборы в Европарламент. По информации избиркома ЕП, возглавляемая Шольцем немецкая Социал-демократическая партия заняла на них только третье место. Это стало провалом для политической силы, набравшей лишь 13,9% избирателей, что на 1,9 процентного пункта меньше, чем в 2019 году.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после провала на выборах в ЕП посоветовал Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку. По его словам, эти результаты отразили неумелую экономическую и миграционную политику канцлера ФРГ и французского лидера.