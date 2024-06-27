Энергодар, Запорожская область, 27 июня, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Проживающие на Украине родственники сотрудников Запорожской атомной электростанции фактических оказались в заложниках киевского режима, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Киевский режим берёт в прямом смысле в заложники родственников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях», — приводит слова Рогова Lenta.ru.

По его словам, киевский режим пытается таким образом шантажировать работников ЗАЭС и оказывать на них давление, чтобы помешать восстановлению мирной жизни в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Вооружённые силы Украины нанесли очередной удар по Энергодару. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, было зафиксировано три прилёта беспилотных летательных аппаратов. Два из трёх дронов разорвались в жилой застройке, один БПЛА удалось посадить возле повреждённой ранее подстанции «Радуга». В результате атаки пострадала мирная жительница.

Из-за атаки на подстанцию оказались обесточены несколько подразделений Запорожской АЭС. Как уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук, без электроснабжения остались транспортный цех, типография, насосные станции и склады с товарно-материальными ценностями.

26 июня в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ оказался уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в селе Великая Знаменка.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что Киев атаками на Запорожскую АЭС и Энергодар ставит под удар ядерную безопасность Европы. Москва примет все необходимые меры, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.