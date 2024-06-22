Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Жительница Энергодара пострадала при очередной атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 22 июня глава города — спутника Запорожской АЭС Эдуард Сеновоз в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС Электроподстанция «Радуга» в Энергодаре

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», — написал он.

Сеновоз сообщил, что было зафиксировано три «прилёта» БПЛА. Один беспилотник был посажен возле повреждённой ранее подстанции «Радуга», ещё два разорвались в жилой застройке.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Двумя днями ранее украинские дроны уничтожили энергодарскую подстанцию «Луч».

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу станции. Она сообщила также, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят данные об очередной атаке украинских дронов на энергетическую инфраструктуру Энергодара.

Повреждение подстанции «Луч» оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя атаки на Энергодар. Энергетическая инфраструктура всегда должна быть защищена и сохранена, а любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, становится нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия будет принимать все меры, чтобы лишить киевский режим возможности наносить удары по энергетическим объектам. Она отметила, что киевский режим ставит под угрозу ядерную безопасность Европы.