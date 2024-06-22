Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Из-за атаки украинских дронов на подстанцию в Энергодаре несколько подразделений Запорожской АЭС были обесточены, рассказал журналистам 22 июня директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Александр Полегенько/ТАСС

Так, по его словам, без электроснабжения остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты Запорожской АЭС, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов.

«Это, естественно, удар, и непосредственный удар, по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность станции. То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС», — подчеркнул Черничук.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Энергодару. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, было зафиксировано три прилёта БПЛА. Один беспилотник был посажен возле повреждённой ранее подстанции «Радуга», ещё два разорвались в жилой застройке. В результате атаки пострадала женщина.

21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Двумя днями ранее украинские дроны уничтожили энергодарскую подстанцию «Луч».

Повреждение подстанции «Луч» оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя атаки на Энергодар. Энергетическая инфраструктура всегда должна быть защищена и сохранена, а любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, становится нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия будет принимать все меры, чтобы лишить киевский режим возможности наносить удары по энергетическим объектам. Она отметила, что Киев ставит под угрозу ядерную безопасность Европы.