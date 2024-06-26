Москва, 26 июня, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал совещание, посвящённое вопросам развития отечественного кораблестроения. Об этом в среду вечером, 26 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Глава государства предложил рассмотреть ход выполнения государственного оборонного заказа и обсудить долгосрочные и системные задачи, стоящие перед судостроительной промышленностью.

Он также напомнил, что основы государственной политики в области военно-морской деятельности включают комплексное развитие Военно-морского флота России. В частности, предполагается развитие корабельной, авиационной и береговой составляющих, а также качественное повышение боевого потенциала.

«За последние годы на этом направлении многое сделано: наш флот пополнился новыми корабля, оснащается современными видами оружия, ведёт ремонт и глубокая модернизация техники», — подчеркнул Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 12 июня генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что ВМФ России в 2024 году получит атомные подводные лодки, которые усилят ядерную триаду. В начале года ВМФ получил дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 («Лада»). Как указал занимавший тогда должность главнокомандующего ВМФ Николай Евменов, субмарина показала великолепные результаты во время ходовых государственных испытаний. «Кронштадт» зачислили в состав Северного флота.

14 мая Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения.