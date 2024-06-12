Москва, 12 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Военно-морской флот России в 2024 году получит атомные подводные лодки, которые усилят ядерную триаду страны, заявил 12 июня генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Петр Ковалев/ТАСС

«Несколько атомных подводных лодок, которые усилят нашу и ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок», — заявил он на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

Будниченко поздравил всех собравшихся с Днём России.

Как сообщало в январе ИА Регнум, российский флот в 2024 году получит дизельные подводные лодки проекта 667 «Лада» «Кронштадт» и «Великие Луки».

Президент России Владимир Путин 11 декабря 2023 года разрешил поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Глава государства пожелал удачи военным морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш». Российский лидер также назвал новые подлодки грозными и не имеющими себе равных ракетоносцами.

Минобороны России 11 июня сообщило, что атомная подводная лодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во время учения отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. На учениях удары наносили по морским целям на расстоянии более 600 км.