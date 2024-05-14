Москва, 14 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Назначение бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева помощником президента обусловлено его опытом, заявил на брифинге 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Николай Патрушев

«Это, конечно, чуть-чуть другой характер. Но это стратегическая отрасль, огромная и сложная. Опыт Патрушева здесь будет играть большую роль», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных сфер его кураторства.

Кроме того, как пояснил пресс-секретарь российского лидера, Патрушев на посту помощника президента остается публичным лицом. Песков напомнил, что помощники президента по сферам кураторства достаточно часто общаются с журналистами, разъясняют линию президента.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 мая назначил бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником. Его освободили от прежней должности 12 мая.

Патрушев с 1974 года служил в органах государственной безопасности СССР, затем России. Занимал пост заместителя руководителя администрации президента — начальника Главного контрольного управления президента, заместителя директора — руководителя департамента экономической безопасности ФСБ России, первого заместителя директора ФСБ. В 2008–2024 годах занимал пост секретаря Совета безопасности.