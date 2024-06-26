Инта, Коми, 26 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Медицинские работники направились к месту схода с рельсов пассажирских вагонов в Инте. Они не могут добраться до пострадавших из-за бездорожья, сообщили журналистам в минздраве региона.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Из-за подтопления врачи не смогут подъехать к месту аварии, и им придется добираться до участка железной дороги по воздуху.

В ближайший час на место схода вагонов вылетают три вертолета: в 20:00 мск — из Усинска, в 20:30 — из Сыктывкара, а в 21:00 — из Ухты, отметили в ведомстве. Все они отправятся с реанимационными бригадами на борту.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута — Новороссийск. Вскоре появилась информация о десяти пострадавших. Данные о погибших не сообщались. Позднее количество пострадавших увеличилось до 70 человек, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

По информации источника ИА Регнум, предварительно, причиной схода стал размыв железнодорожной насыпи. Пути прогнулись над образовавшейся пустотой, добавил источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). К месту происшествия направились следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.