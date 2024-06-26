Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В результате схода девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми пострадали 10 человек, сообщили оперативные службы.

Соцсети

«По предварительной информации, 10 человек получили травмы», — процитировал собеседника журналистов портал «Москва 24».

Данных о погибших в ходе ЧП нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3898223" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов 26 июня в 18:12 мск на переходе Угольный в республике Коми. На участке временно остановили движение. В РЖД заявили, что принимают меры для оказания помощи пассажирам.

Следственный комитет в связи происшествием возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место направили следователей и криминалистов.