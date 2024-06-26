Десять человек пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда в Коми
Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В результате схода девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми пострадали 10 человек, сообщили оперативные службы.
«По предварительной информации, 10 человек получили травмы», — процитировал собеседника журналистов портал «Москва 24».
Данных о погибших в ходе ЧП нет.
Как сообщало ИА Регнум, поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов 26 июня в 18:12 мск на переходе Угольный в республике Коми. На участке временно остановили движение. В РЖД заявили, что принимают меры для оказания помощи пассажирам.
Следственный комитет в связи происшествием возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место направили следователей и криминалистов.