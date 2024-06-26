Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:58 — ИА Регнум. В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Коми пострадали 70 человек. Об этом 26 июня сообщила KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Кадр из видео

Как ранее передавало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми. Инцидент произошёл в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановили, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

Следствие возбудило уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов. К месту происшествия направились следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Предварительно, причиной ЧП на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми стал размыв железнодорожной насыпи, сообщил источник ИА Регнум.