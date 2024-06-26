Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

Илья Питалев/РИА Новости

«В 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошёл сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов на участке приостановили, информацию о пострадавших уточняют.

В РЖД сообщили, что принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, к месту происшествия направили оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня пять грузовых вагонов сошли с рельсов около железнодорожной станции Меновой двор в Оренбургской области. Утечки груза, газового конденсата, не произошло. Пострадавших не было, задержки движения поездов также не произошло.

31 мая в Шимановском районе Амурской области 29 вагонов с углём сошли с рельсов. ЧП произошло на 7759-м километре перегона Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги. В результате оказались повреждены 29 вагонов, две опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети.