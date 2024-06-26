Москва, 26 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Уголовное наказание для цифровых террористов и кибермошенников должно быть ужесточено. Такое мнение высказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко на XII Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА Регнум

«Звонки от мошенников, в результате которых люди теряют свои последние деньги, не что иное, как терроризм. Особенно учитывая, что подавляющее большинство таких мошенников — представители недружественных государств. Зачастую дело не ограничивается кражей средств, мошенники идут дальше, заставляя своих жертв выполнять противоправные действия для дестабилизации общественной ситуации внутри страны», — заявила Сидоренко.

Она добавила, что для искоренения такого вида преступлений необходимо, чтобы его исполнители действительно опасались наказания. Для этого следует кардинально ужесточить ответственность за телефонный терроризм.

Кроме того, Сидоренко предложила сделать более лояльной правоприменительную практику в отношении жертв телефонных мошенников. Также она выступила за создание фонда защиты потерпевших от таких преступлений. По её мнению, на фоне развития современных технологий находить преступников станет легче, а решения судов о признании их потерпевшими помогут жертвам в будущем.

Как передавало ИА Регнум, награждённый президентом России Владимиром Путиным за заслуги в развитии отечественной науки академик Валентин Чантурия вместе с женой больше недели передавали мошенникам деньги, в общей сложности они лишились 21 миллиона рублей. Часть этих средств семье профессоров пришлось занимать у родственников. Всё произошло из-за того, что учёный поверил преступникам, которые представлялись сотрудниками московской мэрии, МВД, ФСБ и Центробанка.

Актёра сериала «След» Сергея Абаева мошенники обманули на 400 тысяч рублей. Они предложили артисту разбогатеть, инвестируя в криптовалюту.

Программист, обеспечивающий безопасность аэропорта «Домодедово», отдал мошенникам более одного миллиона рублей, поверив, что разговаривает с сотрудниками ФСБ.

Дворник из Москвы отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей. Женщину убедили, что с её счетов неизвестные пытаются перевести средства в один из украинских фондов и необходимо срочно перевести все средства на «безопасные счета».

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что потери денежных средств россиян от телефонного мошенничества могут достигать 250 млрд рублей в год.