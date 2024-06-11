Москва, 11 июня, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Программист, обеспечивающий безопасность аэропорта «Домодедово», отдал мошенникам более одного миллиона рублей, поверив, что разговаривает с сотрудниками ФСБ. Сообщил источник ИА Регнум.

1 апреля 41-летнему программисту Domodedovo integration Дмитрию поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником ФСБ и сообщил, что кто-то пытается оформить кредиты на мужчину. По словам звонившего, чтобы не дать злоумышленникам завладеть деньгами, надо взять ещё несколько кредитов самостоятельно.

«Работник аэропорта поверил мошенникам и оформил кредиты на свое имя в двух разных банках. Мужчина так же купил новый телефон и перевёл с него все средства на указанные мошенниками счета. Общая сумма ущерба более одного миллиона рублей», — сообщил источник.

После того, как программист понял, что его обманули, он обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Дмитрий работает программистом в Domodedovo integration. Компания занимается созданием и обеспечением системы безопасности интернета аэропорта «Домодедово». Также компания отвечает за систему видеонаблюдения аэропорта и Passenger Access Control (система, которая позволяет пассажирам самостоятельно проходить регистрацию на самолет и получать посадочный талон).

Ранее ИА Регнум сообщало, что дворник из Москвы отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей. Женщину убедили, что с её счетов неизвестные пытаются перевести средства в один из украинских фондов и необходимо срочно перевести все средства на «безопасные счета».